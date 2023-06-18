Россия держит в Черном море один ракетоноситель: наготове у врага восемь 'Калибров'

Черноморский флот российской террористической армии продолжает маневрировать в акватории Черного и Азовского морей. По состоянию на 12:00 18 июня враг вывел на боевое дежурство один ракетоноситель.

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Общий залп крылатых ракет "Калибр" составляет 8 единиц. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Украинцев предупредили, что обстановка в морях остается стабильно напряженной. Несмотря на то, что оккупанты уменьшили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, среди 9 кораблей остался один ракетный фрегат. В ВСУ подчеркнули, что это корабль, снаряженный 8 "Калибрами".

В Азовском море на дежурстве один вражеский корабль, отслеживающий надводную обстановку. В ОК "Юг" предупредили, что уровень угрозы ракетных ударов остается высоким. Более того, активность беспилотной разведки врага свидетельствует о сборе обстановки и возможной подготовке к атакам.

"Сигналы воздушной тревоги не игнорируем, переходим в укрытие, работу ПВО не освещаем, врагу не помогаем. Побережье остается зоной опасности как минно-взрывной, так и санитарно-эпидемической. Держитесь на безопасном расстоянии, не подвергайте себя опасности", – обратились к украинцам в ОК "Юг".

Напомним, 16 июня государство-террорист Россия устроила очередную массированную воздушную атаку на Украину, запустив ракеты из акватории Черного моря. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Киеве – силы ПВО сбили российские "Кинжалы", "Калибры" и дроны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июня российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами Одессу. В городе прогремели взрывы. В результате обстрела 3 человека погибли и еще 13 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на субботу, 10 июня, российские оккупационные войска устроили атаку на Одессу. В результате падения обломков вражеского "Шахеда" в многоэтажке выбило окна, вспыхнул пожар. Погибли три человека, еще 31 житель региона получил ранения.

– Российские террористические войска целились по густонаселенному району города. Так что боевая часть иранского дрона-камикадзе Shahed упала прямо на детскую площадку.

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