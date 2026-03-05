России не хватает пилотов, чтобы спасти боевую авиацию от ударов по аэродромам: в чем причина и какие потери у врага

Недавно украинские ударные дроны осуществили налет на аэродром "Пугачевка" в Орловской области РФ. В результате была уничтожена боевая техника врага – вертолеты Ми-8 и Ка-52 общей стоимостью более $30 млн. Успешная операция Сил обороны Украины также вскрыла серьезнейшую проблему российской авиации.

Когда мы говорим об успешных ударах СОУ по российским тыловым объектам, то чаще всего как одну из причин эффективности этих операций последнего времени указываем истощение противовоздушной обороны противника. И это, конечно же, правда.

За четыре года полномасштабной войны российские средства ПВО малого, среднего и большого радиуса действия были уничтожены и повреждены в количестве, которое военно-промышленный комплекс РФ уже никогда не сможет компенсировать.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, армия России за четыре года потеряла более 1 300 единиц средств ПВО. По данным мониторинговых групп, ведущих статистику по верифицированным данным (фото- и видеоподтверждение) – более 600. С учетом среднего показателя реальных и верифицированных данных 1 к 2/2,5, можно говорить о высокой достоверности публикуемых ГШ ВСУ данных о потерях противника.

Но на самом деле, такие потери – не единственная причина, по которой СОУ все чаще удается настигать российскую авиацию на земле. Ведь немаловажным фактором является и другой.

Когда в российских регионах звучит воздушная тревога, а средства ПВО передают информацию о маршруте полета ударных дронов, явно взявших курс на тот или иной аэродром, размещенную на них авиацию попросту некому поднимать, чтобы уберечь от удара.

Шойгу! Герасимов! Где пилоты?

В ночь на 20 февраля украинские ударные дроны осуществили налет на аэродром "Пугачевка" в Орловской области. Он является собственностью местного аэроклуба ДОСААФ, взлетно-посадочная полоса аэродрома – грунтового типа. Тем не менее на нем размещалась военно-транспортная и боевая авиация, в частности, вертолеты Ми-8 и Ка-52.

Сам аэродром находится минимум в 160 км от границы с Украиной и, откровенно говоря, об опасности налета ударных дронов российские военные знали еще до того, как первые БПЛА пересекли воздушное пространство РФ. По идее, если бы на аэродроме "Пугачевка" дежурили пилоты, то часа времени им вполне бы хватило, чтобы в авральном режиме поднять машины в воздух и отвести их от удара.

Но дежурных пилотов не было.

Для понимания критичности ситуации, в которой оказались ВКС РФ, следует снова вернуться к потерям РОВ за четыре года полномасштабной войны – в том, что касается авиации.

Потери авиации РОВ

Начнем, традиционно, с данных Генерального штаба ВСУ относительно потерь ВКС РФ за четыре года – это 435 самолетов и 348 вертолетов.

Проблема ведения статистики и анализа потерь РОВ по данным Генштаба ВСУ заключается в том, что они представляют собой сухую констатацию потери, без уточнения – уничтожен в воздухе/на земле, поврежден в воздухе/на земле, затрофеен... Да, трофеи тоже были. Как минимум один Ка-52 и Ми-8АМТШ, если кто забыл.

В свою очередь, мониторинговые группы дают следующие цифры: более 180 самолетов и около 170 вертолетов. С учетом пропорции реальных и верифицированных данных 1 к 2/2,5 можно сделать вывод о достоверности данных ГШ ВСУ.

Но самое интересное другое: сколько при потере боевого самолета или вертолета погибло российских пилотов? Каковы потери именно в этом сегменте, который можно лишь относительно систематизировать посредством публикаций в открытых источниках либо иным способом.

А вот тут хочу заметить, что более-менее подтвержденные потери пилотов ВКС РФ составляют для боевых самолетов от 80 до 110, а для ударных и транспортных вертолетов, внимание, более 150!

То есть, грубо говоря, суммарные потери российских пилотов за четыре года с начала полномасштабного вторжения составили более 260 человек!

И это я не учитываю разного рода ЧП, которые происходили с российской авиацией за эти четыре года непосредственно на территории страны-агрессора, во время которых гибли российские пилоты.

Кризис

На момент начала полномасштабного вторжения в Украину, в составе ВКС РФ числилось в относительно боеспособном, летном состоянии более 1 300 боевых самолетов, в том числе, стратегическая авиация, а также более 1 700 вертолетов – как транспортно-боевых, так и непосредственно ударных.

Каждый год российские ВУЗы размеренно выпускали до 150 пилотов, из которых в среднем 70-100 выбирали боевую специализацию. Главной кузницей будущих российских пилотов является Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ).

С учетом среднего показателя выпуска боевых самолетов до 30 в год и примерно такого же количества вертолетов, ВКС РФ этих темпов генерации будущих пилотов с производственными мощностями вполне хватало.

Но важным аспектом является то, что выпускники не являются сразу же асами. К тому же, как минимум нужно провести 2-3 года в полетах, а потом уже пилотировать самостоятельно, без присмотра. Настоящим профессионалом, асом, считается пилот, который провел самостоятельно за штурвалом до 10 лет.

Кроме того, следует учитывать еще ряд факторов. А именно – выход на пенсию пилотов со стажем при продолжающемся производстве техники и неизменном количестве выпускников. Также при учете количества выпускников следует понимать, что в вертолетах экипажи зачастую парные, равно как в некоторых боевых самолетах, например – в Су-34.

А теперь обрисовываем картину реальности.

Российская авиация продолжает регулярно выполнять свои террористические задачи в отношении Украины, но с удержанием дистанции. Фронтовые бомбардировщики Су-34 запускают ежедневно по сотне и более КАБ, ударные вертолеты с кабрирования обстреливают позиции СОУ, а ночью вылетают перехватывать украинские ударные дроны – как единственное условно эффективное средство перехвата.

Но не на всю авиацию хватает экипажей в фактически вахтенном режиме – чтобы все те самолеты и вертолеты, которые размещаются в зоне досягаемости для украинских ударов, круглосуточно имели своего пилота, который сможет их поднять и увести из зоны потенциального удара.

Пилотов попросту не хватает, чтобы весь день бомбить Украину, в 8-часовой смене, а затем передать машину на обслуживание, а свою очередь другому экипажу. И так три смены по 8 часов или две по 12. А особая проблема с экипажами вертолетов – их нужно в два раза больше, особенно когда есть необходимость один и тот же Ка-52 гонять по передовой в режиме кабрирования, а ночью в режиме перехвата дронов.

Кстати, именно российские вертолеты в последнее время чаще остальных боевых машин оказываются под ударом на земле либо терпят крушение. И в последнем случае проблема не столько в техническом состоянии машин, хотя и это имеет место, а в износе физических возможностей пилота.

И, что немаловажно, проблема эта в нынешних условиях не решаема. Новых пилотов Россия сгенерировать очень быстро и качественно не сможет, а вот машины, которые не будут подниматься в воздух уже никогда... Их будет становиться все больше и больше.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".