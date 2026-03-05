ВМС Украины уничтожили вражеский вертолет Ка-27 над Черным морем

Украинские военные продолжают наносить потери российским силам в Черном море. Силы обороны уничтожили очередную единицу вражеской авиации во время выполнения боевых задач над морской акваторией.

Речь идет о корабельном противолодочном вертолете Ка-27, который принадлежал российской армии. Об этом сообщили Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

"Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27", – говорится в сообщении.

Kamov Ka-27 — советский корабельный многофункциональный вертолет, разработанный для нужд военно-морского флота.

Ка-27 относится к корабельным противолодочным вертолетам и предназначен для выполнения задач противолодочной обороны флота. Он может базироваться на кораблях различного класса и использоваться для патрулирования морских районов. Машина способна обнаруживать современные подводные лодки и надводные цели, передавать информацию о них на корабельные или береговые командные пункты, а также поражать их с помощью бортового вооружения.

Вооружение вертолета позволяет применять различные типы противолодочных средств. В частности, в отсеке могут размещаться противолодочные торпеды АТ-1МВ, глубинные бомбы и авиабомбы калибром от 50 до 250 килограммов. Также вертолет может использовать бомбовое вооружение типа ПЛАБ-250-120 и ОМАБ, а на отдельных модификациях устанавливаются управляемые противолодочные ракеты АПР-2Е.

Уничтожение этого вертолета стало очередной потерей российской техники во время войны против Украины. Украинские военные отмечают, что продолжают выполнять боевые задачи и наносить удары по силам противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 17 февраля поразили российский вертолет Ка-27. Результативная операция была осуществлена на территории оккупированного Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!