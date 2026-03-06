Минус 'Адмирал Эссен' и 'Адмирал Макаров': в Генштабе подтвердили поражение военных кораблей РФ в Новороссийске. Фото

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух российских фрегатов – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Эти корабли Черноморского флота РФ попали под удар украинских дронов во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске.

Видео дня

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в пятницу, 6 марта. В Штабе отметили, что степень повреждений российских фрегатов уточняется.

"По результатам дополнительного анализа нанесенных 2 марта 2026 года поражений военно-морской базы "Новороссийск" в Краснодарском крае рф подтверждено повреждение двух кораблей черноморского флота рф – фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что уточняют уровень нанесенных повреждений этим российским фрегатам, а также анализируют данные о возможных поражений других судов флота оккупантов.

"Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" – отметили в Генштабе ВСУ.

Что известно о пораженных фрегатах

Отметим, что оба российских фрегата – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" – два из трех представителей проекта 11356Р "Буревестник". Третьим был крейсер "Москва", который отправился в известном направлении 14 апреля 2022 года с помощью украинского ракетного комплекса "Нептун".

"Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" выполняли только одну роль – запускали крылатые ракеты "Калибр" по Украине. Для этого они выходили из бухты только на короткое время на какое-то минимальное расстояние.

"Адмирал Эссен" – сторожевой фрегат, который был назван в честь российского адмирала Николая фон Эссена, командовавшего Балтийским флотом во время Первой мировой войны. Судно зачислили к Черноморскому флоту 7 июня 2016 года.

Фрегат "Адмирал Макаров" – один из самых новых кораблей Черноморского флота РФ. Назвали его в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Макарова.

Корабль был построен в 2012 году в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь". На воду его спустили в 2015 году.

Вооружение:

Оба фрегата имеют универсальную вертикальную пусковую установку UKSK на 8 шахт, из которой возможно осуществлять пуски ракетами "Калибр", Оникс" или гиперзвуковыми "Зиркон".

Для защиты от воздушного нападения оснащен ЗРК "Штиль-1" – модернизированной морской версией "Бука" с расширенной зоной пуска до 50 км. Обнаружение целей на дальности около 300 км обеспечивает РЛС типа "Фрегат-М2М".

Противоракетную оборону ближней зоны обеспечивают две скорострельные корабельные артиллерийские установки АК-630М.

Фрегаты имеют возможность вести действия против подводных лодок, для чего оснащены торпедными 533-мм аппаратами и реактивным бомбометом РБУ-6000.

Для поиска подводных лодок, кроме гидроакустической станции на кораблях штатно размещается вертолет типа Ка-27ПЛ.

Военно-морской флот государства-агрессора России пытался замаскировать фрегат "Адмирал Эссен", чтобы защитить от украинских морских дронов. На корабль нанесли камуфляж, чтобы визуально изменить тип корабля. Однако, как показала история, это ему не помогло.

Атака на Новороссийскую бухту

В ночь на 2 марта в российском Новороссийске прогремели взрывы в районе портовой инфраструктуры, которая является важным логистическим узлом на побережье Черного моря. Удары зафиксировали вблизи нефтяного терминала – одного из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.

СБУ подтвердила ночную дроновую атаку на порт Новороссийска. Во взаимодействии с другими частями Сил обороны спецназовцы поразили военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру порта. На территории вспыхнул масштабный пожар, который россияне долго не могли потушить.

Для атаки на морской порт в Новороссийске было использовано около 200 ударных дронов. В результате удара повреждения получили 5 военных кораблей, среди которых морской тральщик "Валентин Пикуль", также серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Среди оккупантов есть погибшие и раненые. По предварительной информации, погибли трое российских моряков, еще 14 получили ранения.

Кроме кораблей, во время атаки были поражены радар наведения 30Н6Е2 зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", а также шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские OSINT-сообщества на основе спутниковых снимков пришли к выводу, что в результате удара украинских дронов была поражена средняя надстройка фрегата "Адмирал Эссен" и ряд элементов его радиоэлектронного оборудования и вооружения. С такими повреждениями корабль потерял свою боеспособность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!