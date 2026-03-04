Украинские дроны в Новороссийске повредили фрегат 'Адмирал Эссен' – OSINT-аналитики

Во время атаки на Новороссийскую бухту украинские беспилотники повредили один из самых мощных военных кораблей РФ в Черном море – фрегат "Адмирал Эссен". В результате удара была поражена средняя надстройка судна и ряд элементов его радиоэлектронного оборудования и вооружения.

Об этом сообщил OSINT-проект "Киберборошно". Аналитики обнародовали данные о характере повреждений и указали на вероятные последствия для боеспособности судна.

По их данным, в результате атаки украинских дронов по Новороссийской бухте была поражена средняя надстройка фрегата "Адмирал Эссен". После попадания произошла детонация гранатометов постановки пассивных помех ПК-10, размещенных на бортах надстройки. Эти системы предназначены для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек.

Среди поврежденных элементов корабельной электроники аналитики называют комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который используется для обнаружения радиолокационного излучения противника и постановки активных помех.

Также получили поражение радары подсветки целей МР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного ЗРК и обеспечивающие подсветку воздушных целей на финальном участке полета ракет.

Кроме того, обломки, вероятно, повредили основной обзорный радар "Фрегат-М2М", который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей и формирование первичной радиолокационной картины для систем управления боем.

Эти повреждения существенно влияют на возможности корабля по противовоздушной обороне и радиолокационному контролю ситуации и требуют значительного времени для ремонта.

Атака на Новороссийскую бухту

В ночь на 2 марта в российском Новороссийске прогремели взрывы в районе портовой инфраструктуры, которая является важным логистическим узлом на побережье Черного моря. Удары зафиксировали вблизи нефтяного терминала – одного из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.

СБУ подтвердила ночную дроновую атаку на порт Новороссийска. Во взаимодействии с другими частями Сил обороны спецназовцы поразили военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру порта. На территории вспыхнул масштабный пожар, который россияне долго не могли потушить.

Для атаки на морской порт в Новороссийске было использовано около 200 ударных дронов. В результате удара повреждения получили 5 военных кораблей, среди которых морской тральщик "Валентин Пикуль", также серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Среди оккупантов есть погибшие и раненые. По предварительной информации, погибли трое российских моряков, еще 14 получили ранения.

Кроме кораблей, во время атаки были поражены радар наведения 30Н6Е2 зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", а также шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-морской флот государства-агрессора России пытался замаскировать фрегат "Адмирал Эссен", чтобы защитить от украинских морских дронов. На корабль нанесли камуфляж, чтобы визуально изменить тип корабля. Однако, как показала история, это ему не помогло.

