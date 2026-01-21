Российские войска используют для ударов по Украине учебные ракеты, оснащая их боеголовками: в ISW объяснили, что это значит

Российские войска начали использовать учебные ракеты РМ-48У для ударов по наземным целям в Украине. Их захватчики, вероятно, оснащают боевыми частями.

Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW). Это может свидетельствовать об истощении российских запасов ракет С-300 и С-400, которые россияне используют с аналогичной целью уже давно.

Что известно

По данным украинских источников, во время атаки в ночь на 20 января россияне впервые использовали учебные ракеты класса "земля-воздух" РМ-48У для ударов по наземным целям в Украине. Их источники охарактеризовали как "эрзац-баллистические ракеты".

Аналитики рассказали, что РМ-48У – это выведенные из эксплуатации ракеты класса "земля-воздух" 5В55 и 48Н6 для систем противовоздушной обороны С-300/400, которые российские войска модифицировали для учебных целей .

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 декабря 2025 года на российских складах было накоплено более 400 ракет РМ-48У.

Относительно атаки 20 января – пока непонятно, использовались ли эти ракеты в качестве "приманки" или они были оснащены боевой частью.

Аналитики также отметили, что, по утверждению одного из российских военных блогеров, войска РФ провели испытания ракет класса "земля-земля" для пусковой установки 51П6 системы С-400 на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в октябре 2023 года. И эти ракеты, по его словам, имеют более высокую дальность и большую точность, чем "устаревшие" ракеты 5В55, которые Россия запускает по наземным целям из системы С-300.

"Россия уже давно использует ракеты класса "земля-воздух" С-300 и С-400 для поражения наземных целей в Украине, в частности в Харькове, а переход России к модификации учебной ракеты вместо использования существующих ракет в запасах свидетельствует о том, что Россия может иметь дефицит ракет С-300 и С-400, учитывая их частое и нетрадиционное использование в Украине", – отметили в ISW.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне Россия атаковала Запорожье "Шахедами". В результате вражеских ударов по облцентру погибли три человека. Двое, муж и жена, погибли в собственном авто. Третья жертва, мужчина, проходил мимо этого автомобиля.

В результате удара по областному центру повреждено не менее 6 частных домов, сгорели три автомобиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!