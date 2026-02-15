Россия целится по домам: на Сумщине в результате вражеских ударов пострадали люди. Фото

Страна-террорист не прекращает атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру. В воскресенье, 15 февраля, враг в очередной раз обстрелял Сумскую область.

В результате ударов россиян есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров. Он отметил, что россияне продолжают целиться в дома и гражданские машины в общинах Сумщины.

Детали атак

– В Ахтырском районе пострадали двое гражданских женщин и мужчина.

– В Чернеччинской громаде вражеский БПЛА попал в жилой дом. На момент удара в помещении никого не было. 61-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Медики оказали помощь на месте.

– В Великописаревской громаде враг атаковал гражданский автомобиль. 43-летнюю женщину с ранениями госпитализировали.

– Также в Великописаревской громаде мужчина наехал на взрывоопасный предмет. Он получил ранения. Медики оказали необходимую помощь. В дальнейшем будет лечиться амбулаторно.

– На Конотопщине, в Поповской громаде, в результате вражеского ракетного удара повреждены частные жилые дома. Предварительно, люди не пострадали. Продолжается обследование.

Ранее сообщалось, что утром, 15 февраля, российская террористическая армия атаковала Сумскую общину новым видом БПЛА. Для удара по областному центру враг использовал беспилотник Shahed-107. Целью путинских террористов стало медицинское учреждение.

Напомним, ночью 15 февраля российская оккупационная армия снова терроризировала Одессу обстрелами. В результате вражеской атаки в городе начался сильный пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ ударили по Запорожью. В результате атаки врага ранены по меньшей мере три человека. На месте прилета вспыхнул пожар.

