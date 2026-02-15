Армия России атаковала Сумы новым видом БПЛА. Видео

Утро 15 февраля российская террористическая армия атаковала Сумскую громаду новым видом БПЛА. Для удара по областному центру враг использовал беспилотник Shahed-107.

Целью путинских террористов стало медицинское учреждение. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, враг атаковал беспилотником медицинскую инфраструктуру в Ковпаковском районе Сумской громады. Областная власть отметила, что уже второй раз за неделю россияне прицельно бьют по учреждениям здравоохранения.

Предварительно обошлось без пострадавших. Тем не менее, на месте атаки зафиксированы повреждения. Идет обследование территории, все последствия уточняются.

Мониторинговые каналы сообщили, что в ходе этой атаки российские оккупанты применили дрон-камикадзе Shahed-107. Это сравнительно новая разработка иранского ВПК, которая начала активно обсуждаться в начале 2024 года.

По своей сути это развитие линейки Shahed, но с уклоном в сторону удешевления производства и выполнения роли не только камикадзе, но и разведчика. В отличие от классического Shahed-136, который летит по заранее заданным координатам, Shahed-107 часто позиционируют как барражирующий боеприпас с функцией разведки.

Напомним, ночью 15 февраля российская оккупационная армия снова терроризировала Одессу обстрелами. Вследствие вражеской атаки в городе начался сильный пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ ударили по Запорожью. В результате атаки врага ранены по меньшей мере три человека. На месте прилета вспыхнул пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!