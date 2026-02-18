Российские 'Шахеды' впервые начали переносить на себе FPV-дроны. Видео

Российские оккупанты начали использовать ударные БпЛА типа Shahed как носители для FPV-дронов. Уже зафиксированы случаи, когда один "Шахед" транспортирует два дополнительных дрона-камикадзе.

Об этом рассказал специалист по радиоэлектронной борьбе, новый советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он также предоставил видеодоказательство новой угрозы.

FPV-дроны на ударных БПЛА

"Недавно я предупреждал, что заводское крепление для переноса FPV-дронов на "Молнии" и "Гербери" является плохим знаком. Уже есть первое видео подтверждения переноса FPV на "Шахеде". Уже знаю, что "Шахед" переносит два таких FPV", – отметил Сергей Бескрестнов.

Отдельно советник министра обороны Украины обратился ко всем экипажам зенитных дронов с советом обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".

"Я прошу все подразделения ВСУ принять информацию о новых рисках к сведению", – сказал он.

Что предшествовало

Неделю назад были найдены обломки российского многофункционального беспилотника "Гербера", который выполнял роль носителя FPV-дрона. Причем сам дрон-камикадзе на месте падения "Герберы" не нашли.

По словам Сергея Бескрестнова, он мог быть как ударным, так и разведывательным.

Причем ранее в роли носителя FPV заметили беспилотник "Молния", однако он не был оснащен ретранслятором.

Также для подобных задач оккупанты использовали разведывательный БпЛА "Орлан", который нес под крыльями два дрона квадрокоптерного типа.

