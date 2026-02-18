Силы обороны сократили численность армии России еще на 740 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 740 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 256 тыс. 80 человек.

Ликвидированы также более двух тысяч единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 18 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 681), шесть боевых бронированных машин (24 051), 40 артиллерийских систем (37 363), одно средство ПВО (1 302), 1851 БпЛА оперативно-тактического уровня (137 924) и 26 крылатых ракет (4 314).

Также уничтожены 194 единиц автомобильной техники и автоцистерн (78 919) и одна единица спецтехники (4 072).

За сутки Россия потеряла 2 122 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 648 РСЗО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что военные показали список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ. Речь идет о более 240 важных военных и энергетических объектах на территории России и на временно оккупированных украинских землях. Это предприятия нефтетопливной и оборонной инфраструктуры российских захватчиков, объекты энергетики, аэродромы, системы ПВО и радиолокационные станции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!