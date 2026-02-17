Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ с начала 2026 года поразили более 240 вражеских целей, причем речь идет только о важных военных и энергетических объектах на территории России и на временно оккупированных украинских землях. Это предприятия нефтетопливной и оборонной инфраструктуры российских захватчиков, объекты энергетики, аэродромы, системы ПВО и радиолокационные станции.

Соответствующую статистику по состоянию на 17 февраля обнародовал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Он добавил, что перестал делать ежедневные сообщения-отчеты о поражении оккупантов, потому что "нет времени".

"То, что не пишу ежедневно, ниц не указывает на то, что боевая работа не ведется. Мы же сосредотачиваемся на полосе соприкосновения и готовимся к летнему наступлению оккупанта, которое развернется вероятно уже в марте", – отметил командующий СБС.

Взрывы в России

Мадьяр также показал далеко не полный список пораженных у агрессоров целей. В нем фигурируют НПЗ почти по всей территории страны-агрессора, в том числе "Новокуйбышевский", "Афипский", "Рязанский", "Ярославский", "Туапсинский", "Саратовский" и др.

Среди пораженных и предприятие "Энергия", и ПС "Машзавод" (НПП "Микропроцессорные технологии"), и "Победа", и химзавод "Щекиноазот", и другие известные работой на военную машину россиян заводы.

Также в список включен ряд аэродромов, в том числе "Миллерово", "Гвардейское" и др.

Потери оккупантов

Все это – из числа 240 важных военных и энергетических объектов российских оккупантов. К ним надо добавить еще 188 "других объектов на ВОТ и на болотах", рассказывает Мадьяр и уверяет, что "Координационный центр middle strike Группировки СБС только наращивает обороты".

Также украинский защитник утверждает, что его подчиненные за срок с первого января по 17 февраля преодолели отметку в "5000 червей" (то есть, живой силы захватчиков) и 16 000 вражеских целей.

Как сообщал OBOZ.UA, только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали и ранили еще 890 российских оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 255 340 человек. А общие потери оккупантов в технике уже составляют 11 678 танков, 24 045 ББМ и 37 323 артсистемы.

Российские войска понесли значительные потери на фронте в Украине, превысив январскую мобилизацию на 9 тысяч человек. Однако украинское командование планирует повысить эти потери до 50 тысяч в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!