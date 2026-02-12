Потери России в январе превысили количество мобилизованных: в Bloomberg раскрыли причины

Российские войска понесли значительные потери на фронте в Украине, превысив январскую мобилизацию на 9 тысяч человек. Украинское командование планирует повысить эти потери до 50 тысяч в месяц, чтобы усложнить восстановление сил Москвы и заставить Кремль искать новые резервы.

В январе российские войска не смогли достичь значительных территориальных успехов. Об этом сообщает Bloomberg.

Большие потери превышают их возможности по замене личного состава. Это свидетельствует об успешности украинской стратегии повышения расходов России на фронте, хотя долгосрочная стабильность этих показателей еще неизвестна.

В декабре количество погибших примерно сравнялось с ежемесячным набором новых рекрутов, тогда как в январе дефицит в личном составе уже составил около 9 тысяч. Украинские военные эксперты объясняют повышенную эффективность прежде всего благодаря развитию дроновых операций и современных технологий поражения.

Генерал Александр Сырский отметил, что фронт протяженностью 1 200 км остается "сложным", с активными атаками российских сил, но их прогресс незначителен: за три года захвачено менее 1% территории Украины.

Текущие темпы позволяют России завершить контроль над восточным Донбассом примерно через два года, если ситуация не изменится.

В то же время Кремль избегает новой масштабной мобилизации из-за непопулярности такого шага внутри страны, что стало видно после сентябрьской кампании 2022 года, когда РФ призвала 300 тысяч резервистов и это вызвало массовый отток населения и рост недовольства войной.

Украинское командование продолжает планировать дальнейшее повышение потерь противника, чтобы заставить Москву пересмотреть свою тактику и сдержать наступательные амбиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия активизировала кампанию по вербовке иностранцев для участия в войне против Украины. Основной целью стали самые бедные страны Африки, где через рекламу и посредников людям обещают высокие заработки.

