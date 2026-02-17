ВСУ отминусовали еще 890 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 16 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 890 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 255 340 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 3 бронемашины и 4 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 678 танков, 24 045 ББМ и 37 323 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1648 единиц реактивных систем залпового огня и 1301 систему противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 347 вертолетов и 136 073 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4288 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 29 российских кораблей, утилизировали 78 725 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4071 – специальной техники.

Напомним, российский сервис "Яндекс" начал размывать изображения российских военных кладбищ на своих картах. Таким образом скрываются, в частности, спутниковые изображения захоронений в Североморске.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска понесли значительные потери на фронте в Украине, превысив январскую мобилизацию на 9 тысяч человек. Украинское командование планирует повысить эти потери до 50 тысяч в месяц, чтобы усложнить восстановление сил Москвы и заставить Кремль искать новые резервы.

