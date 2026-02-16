"Потерь нет"? В России на "Яндекс-картах" блюрят военные кладбища. Фото

Прокремлевский сервис "Яндекс" начал размывать изображения российских военных кладбищ на своих картах. Таким образом скрываются, в частности, спутниковые изображения захоронений в Североморске.

Приложение "Яндекс-карты" блюрит отдельные объекты, связанные с местами захоронения оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Такое размытие наложено на изображение "Нового кладбища" в Североморске Мурманской области. Город является главной военной базой Северного флота страны-агрессора.

Захоронения на указанном кладбище связаны с российскими потерями в войне против Украины. Таким образом, сервис фактически скрывает спутниковые снимки объекта, который имеет непосредственное отношение к последствиям войны.

Напомним, в 2025 году Российская Федерация потеряла на войне против Украины около 415 тысяч бойцов, учитывая погибших и раненых. В 2024-м этот показатель был чуть больше – 430 тысяч. Общее количество ликвидированных оккупантов за все время полномасштабного вторжения превысило 1,2 миллиона.

Только за минувшие сутки, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1180 захватчиков Ликвидировано также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска понесли значительные потери на фронте в Украине, превысив январскую мобилизацию на 9 тысяч человек. Украинское командование планирует повысить эти потери до 50 тысяч в месяц, чтобы усложнить восстановление сил Москвы и заставить Кремль искать новые резервы.

