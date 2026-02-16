В 2025 году Российская Федерация потеряла на войне против Украины около 415 тысяч бойцов, учитывая погибших и раненых. В 2024-м этот показатель был чуть больше – 430 тысяч. Общее количество ликвидированных оккупантов за все время полномасштабного вторжения превысило 1,2 миллиона.

Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки западных чиновников. Согласно этой информации, количество потерь агрессора в декабре 2026 года составляло в среднем 1130 в день и выросло до 35 тысяч за месяц.

"Большее количество жертв объясняется более успешными операциями украинских беспилотников", – отметили журналисты.

Собеседники Bloomberg считают, что РФ, вероятно, сможет поддерживать свои боевые операции в Украине в течение этого года благодаря вербовочным кампаниям, промышленному производству и поддержке со стороны других стран.

Что говорит британская разведка

По словам министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили, соотношение потерь среди россиян на каждую потерю в Силах обороны Украины на некоторых участках линии фронта выросло с примерно 6 до 25 на одного.

"Путин любит создавать впечатление, что они достигают непрерывного и неизбежного прогресса. Но он слабее, чем был, и все больше зависит от иностранных боевиков", – подчеркнул глава МО Великобритании.

ВС РФ вынуждены полагаться на тысячи иностранных завербованных солдат, включая новобранцев из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии, Сенегала и других государств.

"Их часто вербуют под ложными предлогами и принуждают к участию под давлением, не обязательно осознавая, что они предназначены для российской "мясной машины" на передовой Украины", – сказал Хили. Он оценил количество северокорейских войск, воюющих за Россию, примерно в 17 тысяч.

Планы украинской стороны

Министр обороны Украины Михаил Федоров на прошлой неделе (9–15 февраля) сообщал европейским коллегам, что защитники страны за последние два месяца ликвидировали больше захватчиков, чем Кремль смог привлечь в "СВО" за аналогичный период. Об этом Хили сообщил Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Федоров очертил амбициозный план увеличить потери противника до 50 000 в месяц. Таких цифр Киев надеется достичь уже к лету.

Неназванные западные чиновники отметили, что это усложнит кремлевскому диктатору Владимиру Путину замену войск без привлечения определенной формы мобилизации. Последняя опция является крайне непопулярной, поэтому Путин избегал любого повторения призыва 300 000 резервистов в 2022 году, ведь тогда это вызвало всплеск общественного недовольства и массовый выезд граждан из России.

Журналисты заявили, что в январе оккупанты понесли потери примерно на 9 000 больше, чем смогли восстановить.

Добавим: президент Владимир Зеленский информировал, что в боях в течение января российские войска потеряли 30 тысяч армейцев. "Путин сейчас этим не обеспокоен, но на определенном уровне он начнет волноваться", – сказал он в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Российская сторона официально не разглашает свои потери на войне.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 февраля Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1250 захватчиков. Общие боевые потери РФ в живой силе (за все время полномасштабной войны) достигли 1 млн 253 тыс. 270 человек.

– Украинская военная разведка сообщила о росте количества идентифицированных иностранных наемников, которые воевали на стороне России и погибли в Украине. Речь идет, в частности, о гражданах африканских стран, привлеченных к штурмовым подразделениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!