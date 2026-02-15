Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 1250 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1250 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 253 тыс. 270 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 15 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали четыре танка (11 672), шесть боевых бронированных машин (24 037), 11 артиллерийских систем (37 293), три РСЗО (1 648), 552 БпЛА оперативно-тактического уровня (134 858).

Также уничтожено 97 единиц автомобильной техники и автоцистерн (78 485).

За сутки Россия потеряла 673 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 300 средств ПВО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 286 крылатых ракет, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки, 4 071 единицу спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Воины Сил обороны поразили вражеский катер, РЛС, узел связи и склад БК на временно оккупированных территориях Украины.

А в СБУ рассказали, что спецназовцы уничтожили половину вражеских ЗРГК "Панцирь" за прошлый год. Стоимость одного такого комплекса достигает 20 млн долларов.

