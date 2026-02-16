Силы обороны отминусовали еще 1180 российских захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1180 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 254 тыс. 450 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 16 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали четыре танка (11 676), пять боевых бронированных машин (24 042), 26 артиллерийских систем (37 319), одно средство ПВО (1 301), 601 БпЛА оперативно-тактического уровня (135 459).

Также уничтожено 169 единиц автомобильной техники и автоцистерн (78 654).

За сутки Россия потеряла 806 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 648 РСЗО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 286 крылатых ракет, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки, 4 071 единицу спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что возле Ямполя украинские военные уничтожили вражеский Т-72. Операторы FPV-дронов сначала остановили машину, а затем серией четких ударов превратили ее в груду металла и пепла.

Также сообщалось, что в разведке Британии раскрыли соотношение потерь на войне в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!