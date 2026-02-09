'Фиксируем такие случаи ежедневно': в сети показали запуск оккупантами FPV-дрона с беспилотника 'Гербера'. Видео

В Украине зафиксировали новый случай применения вражеского беспилотника. Теперь оккупанты запускают FPV-дроны с БПЛА "Гербера".

Видео запуска опубликовал советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов. Он отметил, что подобные случаи происходят ежедневно и требуют внимания украинских сил обороны.

"На видео момент запуска FPV с БПЛА Гербера. Помните, я вам рассказывал об этом на прошлой неделе. Фиксируем такие случаи использования ежедневно", – говорится в сообщении.

Такой случай впервые был зафиксирован 3 февраля, и пока не понятно, насколько широко россияне будут применять эту тактику.

Дрон "Гербера" оснащен 4G-модемом для передачи видео в реальном времени, что позволяет использовать украинские мобильные сети для коммуникации.

Благодаря этому дрон может выполнять разведку, наблюдение, наносить удары и отвлекать средства противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики во время воздушных атак Украины прибегли к новой тактике. Это – полет дронов на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!