Военные зафиксировали первое использование БпЛА 'Гербера' в роли носителя FPV-дрона. Фото

Российские оккупанты придумали новую схему применения своего БпЛА "Гербера". На фронте был зафиксирован первый случай использования этого беспилотника в роли носителя FPV-дрона.

Об этом 3 февраля сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов, украинский специалист в сфере радиотехнологий и советник главы Минобороны. Он опубликовал фото "Герберы", которую нашли украинские военные на одном из направлений.

Сам FPV-дрон, носителем которого была "Гербера", не нашли. Этот вражеский БпЛА может быть как ударным, так и разведывательным.

"Непонятно, насколько дальше этот случай получит применение, но все должны быть проинформированы", – написал "Флеш".

Что известно о БпЛА "Гербера"

"Гербера" – это российский беспилотный летательный аппарат, который используется врагом в военных действиях против Украины. Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".

Корпус "Герберы" изготовлен из пенопласта, что делает его легким и относительно дешевым в производстве. Внутренние компоненты дрона размещены в корпусе из фанеры.

Россияне используют этот беспилотник для разведки, как фальшивую цель для истощения ПВО или как ударный дрон-камикадзе. Он оснащен камерами и 4G-модемом для передачи данных, может нести небольшой боезапас и является сложной мишенью из-за низкой радиолокационной заметности.

