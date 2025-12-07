РФ устроила массированную атаку на Кременчуг: под ударом была инфраструктура. Фото

В ночь на воскресенье, 7 декабря, российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Кременчуг Полтавской области. Город был под ударом десятков беспилотников и ракет "Кинжал", которые враг направил по объектам инфраструктуры, прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщил городской голова Виталий Малецкий. В отдельных районах города начались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.

"Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", – написал мэр.

Он призвал всех оставаться в безопасных местах, соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео последствий ударов.

Малецкий добавил, что официальная и подтвержденная информация о последствиях будет обнародована областной военной администрацией после завершения оценки ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 ноября оккупационная армия РФ массированно атаковала Полтавскую область ракетами и дронами-камикадзе. Целью террористов стала энергетическая инфраструктура. Сильные повреждения были зафиксированы в Кременчуге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!