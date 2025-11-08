Удары РФ по Полтавщине: Кременчуг полностью обесточен, а в Горишних Плавнях – чрезвычайное положение

Ночью 8 ноября оккупационная армия РФ массированно атаковала Полтавскую область ракетами и дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стала энергетическая инфраструктура.

Сильные повреждения зафиксированы в Кременчуге. Об этом в Facebook сообщил городской голова Виталий Малецкий.

Последствия российского террора

По информации мэра Кременчуга, после массированного обстрела электроснабжение отсутствует на всей территории города. По состоянию на 7:45 городские власти ожидали подробную информацию о последствиях обстрела от энергетиков и областной военной администрации.

В то же время городские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотвода и отопления в условиях полного отсутствия электричества. Также разворачивается работа пунктов несокрушимости жителей города.

В Кременчуге все коммунальные и аварийные службы вовлечены в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и работают в усиленном режиме.

В свою очередь в Полтавской ОВА подтвердили, что россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Вследствие обстрелов один человек травмирован, ему оказывается необходимая помощь.

Также стало известно, что из-за атаки в области введены специальные графики аварийного отключения света. В Кременчугской громаде отсутствуют поставки электричества, воды и частично отопление. В городе не работает электротранспорт, из-за чего на маршруты выведены дополнительные единицы автобусов.

Сложная ситуация в Горишних Плавнях

После массированных ударов по энергетике Горишние Плавни в Кременчугском районе переходят в режим чрезвычайной ситуации. В мэрии сообщили, что город полностью обесточен, но коммунальные службы уже проводят подготовительные работы по восстановлению поставки воды, тепловой энергии и водоотвода.

Также в городском совете отметили, что в результате вражеской атаки произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры,от которых был запитан город Горишни Плавни. Быстрого восстановления электроснабжения пока не ожидается. Сейчас специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ.

Ликвидация последствий терактов

В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что в результате российских ударов ночью на территории Полтавской области возникли масштабные пожары в нескольких локациях.

Возгорания произошли на отдельных участках предприятий. Большинство пожаров уже ликвидированы. Под угрозой повторных вражеских обстрелов на местах привлекались более 160 спасателей, специальная техника, тактические работы, пиротехнические и медицинские подразделения ГСЧС. Работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются.

Напомним, в ночь на 8 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под ударом оказался, в том числе Киев. В результате падения обломков в Печерском районе столицы возник пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сначала россияне били дронами, далее же – пустили в ход ракеты.

