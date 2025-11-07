Россия запустила 'Калибры' и подняла в воздух носители 'Кинжалов': каким регионам грозит опасность

Вечером в пятницу, 7 ноября, мониторинговые каналы сообщили о пусках врагом крылатых ракет "Калибр". Они были проведены из акватории Черного моря.

Отмечалось, что было запущено около 10 ракет, они ожидаются в нашем воздушном пространстве до 23:20. Тем временем в Воздушных силах ВСУ объявили ракетную опасность для Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

В Запорожской ОГА сообщили об угрозе крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

В 23:16 в ВС ВСУ сообщили, что "Калибры" летят через Херсонскую область в направлении Николаевщины. Далее группа ракет двигалась на Кропивницкий район Кировоградщины.

Также продолжалась атака российских дронов на Украину. Их фиксировали в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

"Группа БПЛА на западе Днепропетровщины – курсом на Кировоградщину", – добавили в Воздушных силах.

Впоследствии стало известно, что РФ подняла в небо несколько бортов МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов". Ракетная опасность распространилась на всю Украину.

Россияне запустили "Кинжалы", а группа "Калибров" тем временем фиксировалась на Кировоградщине в направлении Черкасской области.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики днем 7 ноября обстреляли автовокзал в Нововоронцовке (Бериславский район Херсонщины). Из-за очередного удара по поселку пострадали трое мирных жителей, один из которых погиб.

