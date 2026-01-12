"Толку нам с этих калашей, если мы ходить не можем": войска российских оккупантов штормит от преступлений командиров

Сообщениями о том, что на самом деле творится в российских оккупационных войсках, сейчас пестрят оппозиционные СМИ страны-агрессора и Telegram-каналы. А вот в "официальных" медиа о преступлениях командиров информации, конечно же, нет. Тем временем россияне пересылают друг другу посты с видео- и фотоподтверждением происходящего, далекого от глянцевой и "героической" картинки, которую пытается рисовать путинский режим.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Режим "не видит"

Перед "прямой линией" Путина в декабре его пресс-секретарь Песков утверждал, что обращений с жалобами от военнослужащих и их родственников стало меньше. Но это, конечно же, ложь. Все с точностью до наоборот: фиксируется резкий рост жалоб к уполномоченным по правам человека в разных регионах страны-агрессора.

По данным российских оппозиционных СМИ, большинство обращений связаны с розыском пропавших без вести на войне в Украине оккупантов и просьбами помочь освободить близких из плена. Остальные касаются выплат, обжалования результатов ВВК и неоказания медпомощи.

Причем последний повод лавинообразно "идет в рост". И мобилизованным, и контрактникам РОВ, получившим ранения и увечья, не только массово отказывают в прохождении ВВК, в лечении, но и гонят на убой.

Утилизация идет по плану

Российские военные юристы уже открыто говорят о выстроенной минобороны РФ и командирами системе, из-за которой оккупанты с заболеваниями и увечьями после ранений не могут пройти военно-врачебную комиссию. Все делается ради того, чтобы отправить на фронт как можно больше людей. Закономерный итог – утилизация "героев СВО" своими же.

В качестве примера один юрист привел историю военного с тяжелыми психическими заболеваниями, которого несколько раз на длительное время помещали в стационары. Командование намеренно тянуло время, не направляя "бойца" на ВВК и переводя из одной части в другую. В итоге отправили на передовую, где он ожидаемо вскоре погиб.

Юрист расценивает это как преднамеренное убийство: "Командиры просто забили х*р и ушатали пацана. Просто так. Бессмысленно вообще. Человек с такими заболеваниями, как у него были, не мог служить. Он не мог выполнять ни боевые задачи, ни ещё что-то. Я расцениваю это исключительно как убийство".

От лица родителей он подавал многочисленные жалобы и заявления в Следственный комитет и т.д., но никакой реакции на преступление командиров не последовало.

Но и заключение комиссии о непригодности к службе в армии России уже ничего не решает. Например, группу военнослужащих роты V 59 гвардейского танкового полка с тяжелыми травмами и заболеваниями отправили на "боевое задание" в район украинской Карповки.

На видео плачутся, что часть из них не может нормально ходить, у одного не работает рука, у другого нет пальцев, а оккупанта на инвалидной коляске командиры и вовсе предложили "катать по очереди".

"Собираемся на БЗ (боевое задание. – Ред.), все каличи. Нас не хотят лечить, просто решили убить всех разом. Толку нам с этих калашей, если мы, бл*дь, ходить не можем. Просто решили уничтожить. Вот так нас минобороны и наше командование утилизирует", – рассказывают покалеченные штурмовики.

Большинству этих оккупантов после ВВК поставили категорию "В" с красной печатью – они не могут участвовать в боевых действиях даже по документам. Но командирам на это плевать.

Записал видео и сын российского оккупанта из 122-го мотострелкового полка (в/ч 50333) Андрея Кожевникова. В нем рассказал, что его отца вновь отправили на передовую, несмотря на жуткие увечья. За время службы тот неоднократно получал ранения: после последнего из них раздробленную кость в ноге так и не смогли собрать, часть осколков до сих пор остается в конечностях. Из-за этого ему официально установили инвалидность второй группы.

Добиться направления на военно-врачебную комиссию российскому захватчику удалось с большим трудом, однако, по словам сына, его состояние и наличие инвалидности там фактически проигнорировали: "Он пришел на ВВК, а ему сказали: жив и здоров – возвращайся и воюй дальше".

Кожевникова уже снова отправили на боевое задание. Его семья неоднократно обращалась в военную прокуратуру и предоставляла медицинские документы, подтверждающие тяжелые травмы, однако в ответ получала лишь формальные отписки.

А мать военнослужащего в/ч 29760 (68-я мотострелковая дивизия) Павла Ш., которого отправили воевать на костылях и он погиб, подала иск в Московский гарнизонный военный суд. Женщина требует признать незаконными действия командира части и призвать к ответственности МО РФ.

"Мясу" слова не давали

Путин заявлял, что более 400 тысяч человек подписали контракт в 2025 году. По его словам, желающих настолько много, что МО РФ вынуждено объявлять конкурс. Но уже очень много фактов, подтверждающих принуждение к заключению контракта, в том числе россиян, которые имеют алкогольную, наркотическую зависимости, а также тех, у кого уже есть серьезные проблемы со здоровьем.

Это рассчитано на то, чтобы восполнить большие потери российских оккупантов на войне. Но ненадолго. Такие "новобранцы" в первых рядах будут штурмовать позиции защитников Украины. Без права на лечение в случае получения ранения, потому что для путинского режима они просто "мясо". Как и в принципе все "герои СВО".

Потому преступления командиров РОВ и не расследуются, а официальные СМИ обходят эту тему стороной.