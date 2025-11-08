Днепр под комбинированным ударом РФ: дрон попал в многоэтажку, среди пострадавших есть дети. Видео

В Днепре ночью 8 ноября раздались взрывы – российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку, вызвав масштабные разрушения нескольких этажей. Громкий взрыв произошел около 00:15. Известно о семи пострадавших, среди которых есть дети. Также по Днепру были нанесены удары баллистикой.

Про удар БПЛА сообщили местные паблики и мониторинговые телеграм-каналы, которые почти сразу опубликовали первые фото с места попадания. В их сообщениях отмечалось, что в воздухе были слышны повторные взрывы, а один из них пришелся именно на жилой дом.

"Очень громко в Днепре. Предварительно, есть попадание в многоэтажку", – написали администраторы одного из каналов, фиксируя хронологию удара.

Первые детали с места

Жители многоэтажки рассказывают, что после взрыва дом накрыло пылью и дымом, а из окон начали выпадать обломки. Предварительно, российский дрон типа "Шахед" попал в квартиру на пятом этаже панельной девятиэтажки. Взрывная волна повредила также четвертый и шестой этажи – там разрушены перегородки, выбиты окна и частично уничтожены комнаты.

Квартира в эпицентре взрыва продолжала гореть. На месте работали спасатели. Коммунальные службы перекрыли территорию вокруг дома, а жильцов верхних этажей временно эвакуировали.

Информация о пострадавших и последствиях ударов

Местные паблики Днепра сообщали, что после попадания дрона из дома спасали жильцов.

"Спасены несколько человек, в том числе и ребенок. Продолжается спасательная операция", – отмечали администраторы одного из каналов. Другие источники добавляли: "Спасатели вынесли девушку из поврежденного дома в Днепре. Ее мать тоже спасли, сейчас ищут отца".

По состоянию на 01:50 Днепр и дальше находился под массированной атакой дронов, а также под ударами баллистических ракет.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что из-за попадания БПЛА повреждена многоэтажка. Разрушены несколько квартир, возник пожар.

Предварительно, пострадали семь человек. Среди них двое детей – 2 и 13 лет.

Под ударом РФ была и область. В Самаровском районе загорелся частный дом, в Павлограде изуродован магазин, а в Синельниковском районе повреждена инфраструктура.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 6 ноября, страна-террорист Россия ударила дронами по Днепру. Уже известно, что шесть человек пострадали в результате атаки. Трое из них остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь. Остальные оправляться будут дома.

Кроме того, 5 ноября российская атака разрушила подъезд одного из жилых домов в Каменском, Днепропетровской области. Всего повреждено 12 квартир, один человек погиб.

