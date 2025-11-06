Разрушен один из подъездов дома, продолжается поисковая операция: появились новые данные о последствиях атаки РФ на Каменское. Видео

Российская атака разрушила подъезд одного из жилых домов в Каменском, на Днепропетровщине. В общем повреждены 12 квартир.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов. По его словам, в результате обстрела пострадали 8 человек. Судьба еще одного человека остается неизвестной.

На месте вражеской атаки работают спасатели, правоохранители, коммунальщики и представители благотворительных организаций. По состоянию на утро 6 октября, продолжается разбор завалов.

Российский обстрел Каменского

Поздно вечером 5 ноября оккупанты атаковали город ударными беспилотниками. Одновременно над городом фиксировали 10 дронов. В результате атаки вспыхнул четырехэтажный жилой дом.

Также обстрел повредил авто, инфраструктуру и транспортное предприятие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия в ночь на 9 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики запустили 135 ударных дронов различных типов, из них 90 – "Шахеды". Силами противовоздушной обороны было уничтожено 108 БПЛА.

Также стало известно, что 5 ноября российская террористическая армия нанесла серию ударов по городу Богодухов Харьковской области. В результате вражеской атаки в населенном пункте пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!