Россия атаковала Каменское на Днепропетровщине: горит многоэтажка. Фото и видео

Поздно вечером в среду, 5 ноября, российские захватчики массированно атаковали Каменское Днепропетровской области ударными БПЛА. Над городом одновременно фиксировали более 10 дронов, раздавались взрывы. Есть информация о повреждении жилых домов.

Об атаке информировали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Взрывы в городе были такой силы, что их было слышно в некоторых районах Днепра.

В местных пабликах впоследствии сообщили, что в результате ударов РФ в Каменском пылает четырехэтажный жилой дом. Также, по предварительной информации, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 5 ноября российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Черниговской области. Под атакой в очередной раз оказался город Новгород-Северский. Россияне ударили по частным жилым домам дронами-камикадзе "Герань".

