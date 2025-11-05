'Ударили по домам, когда люди спали': оккупанты атаковали Черниговщину, есть пострадавшие. Фото

Ночью 5 ноября российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Черниговской области. Под атакой в очередной раз оказался город Новгород-Северский.

Россияне ударили по частным жилым домам дронами-камикадзе "Герань". Об этом в Telegram сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Последствия военного преступления

Вследствие обстрела города Новгород-Северский известно о трех пострадавших – двое мужчин и женщина, их госпитализировали. Россияне ударили по обычным домам, когда люди уже спали. На месте обстрела зафиксированы повреждения домов и транспортных средств.

Городские власти разворачивают оперативный штаб, фиксируют повреждения и оказывают помощь пострадавшим. Местные власти пообещали предоставить стройматериалы для первоочередного восстановления жилых домов.

В пресс-службе ГСЧС Украины уточнили, что ранения в Новгород-Северском получили женщина 1952 года рождения и двое мужчин 1946 и 1948 годов рождения. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.

Также спасатели отметили, что в результате попаданий возник пожар в летней кухне и хозяйственной постройке. Повреждены несколько частных жилых домов и два легковых автомобиля. Спасатели ликвидировали все возгорания.

Россияне сбросили авиабомбу

Кроме того, войска РФ ударили по Черниговской области управляемыми авиабомбами. Вследствие атаки КАБом в Коропской громаде повреждены электросети.

В целом за минувшие сутки путинские войска нанеси по Черниговщине 24 удара. Всего на территории области прогремело 54 взрыва.

Напомним, военные российской оккупационной армии совершили дроновую атаку по микроавтобусу в Запорожье. В результате удара пострадали четыре спасателя.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 30 октября, захватчики устроили массированную атаку на Запорожье, направив на город много дронов, а также нанеся не менее семи ударов баллистическими ракетами. В результате обстрела пострадали 23 человека, среди которых 6 детей. К сожалению, два человека погибли под завалами дома.

