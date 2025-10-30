Запорожье под массированным ударом РФ: враг бьет дронами и ракетами

В ночь на четверг, 30 октября, российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожье. Враг направил на город много дронов, а также нанес не менее семи ударов баллистическими ракетами, раздавались мощные взрывы.

Об этом информировали начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и Воздушные силы ВСУ. Известно, что вследствие атаки РФ поврежден объект инфраструктуры.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Всего по Запорожью применено 7х БР", – отмечает monitor. Ракеты враг запускал из Крыма и Таганрога.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Управляемые авиабомбы россияне направили на Гуляйпольскую громаду. Вследствие атаки есть погибший и пострадавший.

