Армия России ударила КАБами по Ровнополью на Запорожье: есть погибший

Лилия Рагуцкая
Российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Управляемые авиабомбы россияне направили на Гуляйпольскую громаду.

В результате атаки есть погибший и пострадавший. Об этом рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Что известно

О российской атаке Федоров сообщил утром в воскресенье, 26 октября. В результате вражеских ударов пострадали гражданские.

"Россияне управляемыми авиабомбами ударили по Ровнополью. 63-летний мужчина погиб. У другого пострадавшего контузия", – отметил начальник Запорожской ОВА.

Всего, по данным местной обладминистрации, за прошедшие сутки враг нанес 663 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Под авиационными ударами россиян находились Степное, Гуляйполе, Успеновка, Малиновка и Павловка.

414 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Юрковку, Степногорск, Плавни, Степовое, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Щербаки, Новоандреевку, Чаривне, Белогорье, Красное и Малиновку.

Также захватчики шесть раз обстреляли из РСЗО территорию Степового, Орехова, Щербаков и Малиновки.

238 артиллерийских ударов оккупанты нанесли по территории Степногорска, Плавней, Степового. Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Белогорья, Красного и Малиновки.

"Поступило 12 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", – отметили в Запорожской ОГА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью россияне нанесли удары по Киеву. Повреждены жилые дома. По состоянию на 8 часов утра было известно о 29 пострадавших, среди которых – семеро детей, и трех погибших.

Накануне столица также находилась под вражеской атакой, на город захватчики направили дроны и баллистику. В нескольких районах Киева вспыхнули масштабные пожары, сообщалось о двух погибших и 13 раненых.

Также в субботу оккупанты атаковали дронами и ракетами Днепропетровскую область. В области в результате обстрелов погибли два человека, еще десять пострадали.

Одним из погибших на Днепропетровщине стал спасатель, он с коллегами попал под повторный удар врага, когда пытался потушить пожар после первой волны атак. Еще один сотрудник ГСЧС тогда получил ранения.

