Оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами: два человека погибли, восемь пострадали. Фото

В ночь на 25 октября российские войска ударили ракетами и ударными дронами по Днепропетровской области. В результате атаки возникли пожары в громадах Синельниковского района, там есть разрушения.

Погибли два человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил в. и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Враг бил ракетами и дронами

В ночь на субботу россияне атаковали ракетами и БпЛА Синельниковский район Днепропетровщины. От вражеского террора страдали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская громады.

"Погибли два человека. Еще семеро – пострадали. Возникли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин, авто", – отметил Гайваненко.

В ГСЧС впоследствии уточнили: среди жертв российского террора оказался спасатель: он погиб в результате повторного ракетного удара по Петропавловской громаде. Коллега погибшего получил ранения. Всего же пострадали восемь человек.

"Также погибла женщина, еще семь человек получили ранения. Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилые дома и магазины", – указано в сообщении.

По словам Гайваненко, под ударами РФ находилась также Вербковская громада Павлоградского района: по ней оккупанты запускали дроны. В громаде зафиксировано повреждение инфраструктуры.

А в ГСЧС отметили, что в Покровской громаде разрушен жилой дом и возник пожар – однако обошлось без погибших и пострадавших.

Не оставляет в покое враг и Никополь: ночью райцентр россияне снова атаковали дронами и артиллерией. Горели гараж и легковой автомобиль.

"По уточненной информации, из-за артобстрела города, который произошел вчера вечером, изуродованы еще два частных дома и газопровод", – добавил руководитель Днепропетровской ОВА.

Он добавил, что украинские воины ночью обезвредили над регионом по меньшей мере шесть вражеских дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 25 октября Россия атаковала Киев баллистикой.

В двух районах столицы вспыхнули пожары, повреждения получил детский сад, пострадали люди.

