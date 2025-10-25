Попал под повторный удар: появились данные о спасателе, которого Россия убила на Днепропетровщине. Фото

В Днепропетровской области вследствие российских обстрелов погиб спасатель Александр Егоричев. Захватчики убили сотрудника ГСЧС в Синельниковском районе.

Мужчина работал водителем 37-й государственной пожарно-спасательной части. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Подробности трагедии

По информации ведомства, мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев погиб 24 октября во время ликвидации пожара в Синельниковском районе. Во время тушения пожара, нанесенного российским ударом БПЛА, он попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.

"Александр был предан своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся примером. Светлая память Герою. Искренние соболезнования родным и близким", – сообщили в ГСЧС.

В ведомстве заявили, что еще один спасатель получил ранения вследствие повторного российского удара. Также погибла женщина, еще семь человек получили ранения. Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилых дома и магазина.

Напомним, в ночь на 25 октября российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели громкие взрывы, вспыхнули пожары на левом берегу. На данный момент известно о девяти пострадавших и двух погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области в результате подлого повторного удара российских захватчиков погиб спасатель Юрий Чистиков. Еще пять его коллег получили ранения. У погибшего осталась дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!