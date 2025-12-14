Поражены НПЗ, нефтебаза и ряд других объектов врага: в Генштабе озвучили подробности ночной атаки на Россию

Подразделения Сил обороны осуществили очередную результативную атаку по вражеским объектам на территории России и оккупированной территории Украины. В результате поражены Афипский НПЗ, нефтебаза в Урюпинске и ряд других вражеских точек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 14 декабря. Наши военные заверили, что удары направлены на снижение боевого потенциала российских оккупационных сил будут продолжаться и в дальнейшем.

Удачные операции Украины по вражеским целям

Так Силы обороны Украины, в рамках действий, направленных на уменьшение наступательных возможностей противника и нарушение логистики российских оккупантов, нанесли удары по объектам Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ.

В районе цели зафиксировали взрывы и масштабное возгорание, сейчас масштабы ущерба уточняются. Также была поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области России, где подтверждены взрывы и пожар.

Также прицельные удары были нанесены по объектам и целям врага на временно оккупированных территориях Украины.

"На ВОТ Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь", – говорится в сообщении.

На временно оккупированных территориях Запорожской области под поражение попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных систем.

А в Крыму украинские защитники поразили две базы горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию "Каста-2Е2", а также высоковартисный компонент систем ПВО С-300/С-400 – РЛС 96Л6Е. Информация о масштабах повреждений уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять комплекс мероприятий, направленных на ослабление наступательных возможностей российских оккупационных войск и принуждение российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

Напомним, с вечера 13 декабря в России и на ВОТ Украины было неспокойно – захватчики пытались отразить воздушную атаку, но произошло немало прилетов. В частности взрывы раздавались в Крыму, в Волгоградской, Смоленской, Ярославльской областях и на Кубани.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 13 декабря, в российском Саратове БПЛА атаковали местный НПЗ, там вспыхнул пожар. В Воронежской области под атакой было предприятие "Минудобрения", принадлежащее холдингу "Росхим".

