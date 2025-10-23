На Харьковщине в результате повторного вражеского удара погиб спасатель, еще пятеро его коллег ранены. Фото

В Харьковской области, в результате подлого повторного удара российских захватчиков, погиб спасатель Юрий Чистиков. Еще пять его коллег получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. У погибшего осталась дочь.

Трагический случай произошел ночью 23 октября, когда Юрий выполнял боевое задание на Купянщине.

"Погиб настоящий Герой – командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения", – говорится в сообщении.

Россияне воюют с мирным населением

Оккупанты повторно обстреляли место, где работали чрезвычайники. Они тушили пожар, который произошел в результате попадания российского беспилотника в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района. Именно там и оборвалась жизнь смелого спасателя, еще пятеро его коллег пострадали.

В большой семье ГСЧС выразили соболезнования семье погибшего и отметили, что его мужество, преданность и готовность к самопожертвованию навсегда останутся в сердцах коллег и собратьев.

"Юрий Чистиков был примером служения долгу – человеком, для которого спасение других было важнее собственной жизни. Его имя навсегда останется в сердцах спасателей как символ мужества, чести и преданности службе", – указано в сообщении.

Напомним, 17 сентября россияне ударили по одному из подразделений ГСЧС на Черниговщине. Среди сотрудников были пострадавшие. Один из спасателей погиб от полученных травм.

Как писал OBOZ.UA, в среду, 22 октября, российские войска устроили очередную дроновую атаку на Киев. Под ударом были Подольский, Оболонский и Деснянский районы столицы. В результате российского террора есть пострадавшие.

