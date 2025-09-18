Оккупанты ударили по подразделению ГСЧС в Нежине: один спасатель погиб, есть раненые

В День спасателя, 17 сентября, россияне ударили по одному из подразделений ГСЧС на Черниговщине. Есть пострадавшие среди сотрудников.

Один из спасателей погиб. Об этом сообщил утром 18 сентября председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Что известно об ударе россиян по спасателям

Удар по одному из подразделений ГСЧС россияне нанесли в Нежине. Атаку они совершили в профессиональный праздник чрезвычайщиков.

"Агрессор снова атаковал Нежин. Беспилотниками – "Шахедами" и "Геранями" – ударил по одному из подразделений ГСЧС. Цинично и жестоко: в День спасателя – по спасателям. К сожалению, 45-летний чрезвычайщик погиб от полученных травм. Мои соболезнования родным и коллегам", – рассказал Чаус.

Коллеги убитого Россией спасателя получили травмы.

36-летнего сотрудника с ранениями доставили в больницу в Киеве, его 31-летний коллега госпитализирован в травматологическое отделение.

Другие атаки врага на Черниговщину

Дроновыми атаками в тот день захватчики не ограничились.

Из ствольной артиллерии они ударили по фермерскому хозяйству в Новгород-Северском районе. Повреждены зернохранилище и складское помещение.

В Корюковском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар в лесном массиве – возгорание ликвидировали.

Всего за минувшие сутки агрессор 22 раза обстрелял Черниговщину: зафиксировано 48 прилетов в 14 населенных пунктах области.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на четверг Россия атаковала Украину 75 дронами, более половины из них – "Шахеды". Силы ПВО обезвредили около полусотни целей, однако свыше двух десятков БпЛА вызвали разрушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!