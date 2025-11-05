Дрон ударил по микроавтобусу: на Запорожье в результате вражеской атаки пострадали четверо спасателей

Военные российской оккупационной армии совершили дроновую атаку по микроавтобусу на Запорожье. В результате удара пострадали четыре спасателя.

Об этом в среду, 5 ноября, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, транспорт уничтожен.

Подробности

Известно, что захватчики атаковали Запорожский район. Они прицельно ударили FPV-дроном по микроавтобусу, который двигался по дороге.

"Четыре спасателя ранены в результате вражеской атаки по Запорожскому району. Российский FPV-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено", – говорится в сообщении чиновника.

Сейчас травмированным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Стоит отметить, что накануне Федоров проинформировал, что оккупанты в течение суток нанесли 658 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

"Поступило 36 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей. Мирные жители не пострадали", – подчеркнул он.

Напомним, россияне в ночь на 2 ноября нанесли удар по Запорожью, под атакой оказался жилой сектор. Зафиксированы разрушения, известно по меньшей мере о трех пострадавших. Десятки тысяч людей после вражеских ударов остались без света.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 30 октября, захватчики устроили массированную атаку на Запорожье, направив на город много дронов, а также нанеся не менее семи ударов баллистическими ракетами. В результате обстрела пострадали 23 человека, среди которых 6 детей. К сожалению, два человека погибли под завалами дома.

