Россия нанесла удары по Запорожью: пострадали два человека, десятки тысяч – без света. Фото и видео

Российские войска в ночь на 2 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью: под ударом оказался жилой сектор. Зафиксированы разрушения, известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Десятки тысяч людей после вражеских ударов остались без света. О последствиях атаки рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Что известно

Об угрозе баллистического удара жителей Запорожской области предупредили вскоре после 2 часов ночи. В 02:16 Федоров написал, что на Запорожье летят скоростные цели – и практически сразу же там раздались взрывы.

В 02:52 начальник Запорожской ОВА подтвердил, что Запорожье атаковали россияне – и что есть повреждения в жилом секторе.

Меньше чем через час Федоров показал первые кадры с места удара. На них – разбитые частные дома и авто, поврежденные заборы.

Вскоре к месту удара прибыли сотрудники коммунальных служб: по состоянию на 4 часа утра, по сообщению Федорова, они помогали людям, в частности, закрывать выбитые окна.

По состоянию на 04:16 было известно о двух пострадавших в результате атаки:

"Пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – написал начальник Запорожской ОВА.

Также из-за вражеского удара без света остались десятки тысяч людей.

"Почти 58 тысяч абонентов обесточены из-за российской атаки на Запорожье. Энергетики восстановят питание, как только позволит ситуация с безопасностью!" – заверил Федоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне ударили по Днепропетровщине. В результате атаки есть погибшие и раненые, изуродован магазин.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Есть жертва, еще 19 человек пострадали. Среди раненых – 9-летняя девочка.

