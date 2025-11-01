РФ нанесла ракетный удар по Николаеву: есть раненые

Утром 1 ноября российские войска нанесли удар по Николаеву. На облцентр они направили ракеты.

В результате атаки есть раненые. О первых последствиях рассказали начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Что известно

Воздушная тревога для Николаевской области была объявлена с 06:57 в субботу. В 07:15 жителей региона предупредили также об угрозе баллистического удара, а уже через четыре минуты спустя в Воздушных силах констатировали движение скоростной цели в направлении Николаева.

Впоследствии местные паблики начали сообщать о взрывах в облцентре.

А около 8 часов утра атаку подтвердили представители местной власти.

"В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают", – написал Ким.

Ту же информацию подтвердил и Сенкевич, назвавший Россию страной-террористкой.

Куда именно попали оккупанты и сколько людей пострадали в результате вражеской атаки, пока неизвестно.

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на источники отметил, что на Николаев враг направил две ракеты, они были запущены из временно оккупированного Крыма.

"Один пуск из под села Мазанка Симферопольского района, другой из Джанкойского района", – утверждал паблик.

Об отбое воздушной тревоги на Николаевщине объявили в 07:33.

Незадолго до объявления воздушной тревоги в области к югу от Николаева в воздухе фиксировали российский разведывательный дрон. В Воздушных силах заявляли, что были привлечены средства для его уничтожения.

