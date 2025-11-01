Войска РФ ударили по центральной площади Новгород-Северского: фото с места
Российские войска ночью снова атаковали Черниговщину. Под ударами врага находился Новгород-Северский, захватчики попали по центральной площади города.
Повреждены фасады и окна на зданиях. О первых последствиях атаки рассказал начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов
Что известно
В Новгород-Северском фиксируют последствия российской атаки в ночь на 1 ноября.
"Вместе с представителями силовых структур организована безопасность и порядок на месте прилетов. Проводится предварительная оценка повреждений и нанесенного ущерба. Полиция обеспечила круглосуточное дежурство", – отметил Селиверстов.
По городу россияне ударили двумя ударными дронами. Прилеты зафиксированы на центральной площади города.
"К сожалению, есть повреждения фасадов и окон на нескольких зданиях", – написал начальник Новгород-Северской РВА.
Судя по опубликованным им фото, этой ночью россияне "воевали" в Новгород-Северском преимущественно с магазинами.
"Информация о пострадавших уточняется. Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах!" – призвал Селиверстов.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия нанесла удары по Сумах. В облцентре есть попадания в многоэтажку и объекты инфраструктуры. В частности, серьезные повреждения получил железнодорожный вокзал и вагоны. Пострадали люди, среди которых были и дети.
