Войска РФ ударили по центральной площади Новгород-Северского: фото с места

Российские войска ночью снова атаковали Черниговщину. Под ударами врага находился Новгород-Северский, захватчики попали по центральной площади города.

Повреждены фасады и окна на зданиях. О первых последствиях атаки рассказал начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов

Что известно

В Новгород-Северском фиксируют последствия российской атаки в ночь на 1 ноября.

"Вместе с представителями силовых структур организована безопасность и порядок на месте прилетов. Проводится предварительная оценка повреждений и нанесенного ущерба. Полиция обеспечила круглосуточное дежурство", – отметил Селиверстов.

По городу россияне ударили двумя ударными дронами. Прилеты зафиксированы на центральной площади города.

"К сожалению, есть повреждения фасадов и окон на нескольких зданиях", – написал начальник Новгород-Северской РВА.

Судя по опубликованным им фото, этой ночью россияне "воевали" в Новгород-Северском преимущественно с магазинами.

"Информация о пострадавших уточняется. Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах!" – призвал Селиверстов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия нанесла удары по Сумах. В облцентре есть попадания в многоэтажку и объекты инфраструктуры. В частности, серьезные повреждения получил железнодорожный вокзал и вагоны. Пострадали люди, среди которых были и дети.

