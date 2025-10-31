Россия нанесла удары по Сумах: есть попадание в многоэтажку, горел объект инфраструктуры, среди пострадавших –дети. Фото и видео

В ночь на 31 октября россияне нанесли удары по жилому сектору и инфраструктуре города Сумы. Попали по многоэтажке, там вспыхнул пожар, горел также объект инфраструктуры.

Ранения получили 11 человек, четверо из них – дети. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Россия продолжила террор Сум

По данным ГСЧС, ночью войска РФ нанесли серию ударов по Сумам. Атакован жилой сектор и инфраструктура.

"В результате попадания в девятиэтажный жилой дом на верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов. Спасатели спасли 12 жителей многоэтажки", – рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Затронули вражеские обстрелы и частный сектор: известно о пожарах в двух зданиях хозяйственного назначения, а также о том, что взрывной волной поврежден одноэтажный дом на пять квартир.

"Наибольшие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры. Пожары ликвидированы", – отметили в ГСЧС.

Судя по опубликованным спасателями фото речь идет о железнодорожной инфраструктуре. А из утреннего сообщения "УЗ" следует, что под ударом оказалось пассажирское депо города Сумы: там были разрушены здания, поражениям подвергся и подвижной состав.

Всего, по предварительным данным, в городе ранения получили 11 человек. Среди пострадавших – четыре ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA,накануне, 30 октября, оккупанты также атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах. Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

Всего в ночь на четверг, 30 октября, Украину атаковали десятки российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, страна-агрессор осуществила пуски ракет из самолетов стратегической авиации.

