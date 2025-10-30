Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах, есть пострадавшие: момент удара попал на видео

Утром 30 октября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. На месте работают экстренные службы, фиксируются последствия удара и оказывается помощь пострадавшим.

"Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, выясняем все последствия", - говорится в сообщении.

В сети также появилось видео момента попадания российского дрона-камикадзе по автозаправочной станции. Мощный взрыв вызвал пожар и значительные разрушения окружающих зданий.

Сейчас продолжаются спасательные работы. Уже известно, что четыре человека ранены в результате попадания вражеского БпЛА по Сумах. Один человек в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести.

Стоит отметить, что в ночь на четверг, 30 октября, Украину атаковали десятки российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, страна-агрессор осуществила пуски ракет с самолетов стратегической авиации. По регионам по вражеским целям работают силы ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 126 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 93 цели. Зафиксировано попадание в ряде локаций.

В частности, захватчики снова нанесли удары по Одесской области. Атаковали они объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, в частности разрушениям подвергся объект ДТЭК. Известно о пострадавшем, часть потребителей остались без света.

А утром 29 октября российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Враг попал по детской больнице: здание медучреждения претерпело значительные разрушения. Всего пострадали девять человек, в том числе четверо детей и трое медработников, один из них находится в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!