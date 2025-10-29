Оккупанты ударили по медучреждению в Херсоне: среди раненых – дети. Видео

Утром 29 октября российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Враг попал по детской больнице: здание медучреждения претерпело значительные разрушения.

Всего пострадали девять человек, в том числе четверо детей и трое медработников, один из них находится в тяжелом состоянии. О последствиях вражеского обстрела рассказали глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Что известно

Очередной обстрел Херсона российские захватчики совершили с временно оккупированного левобережья региона около 09:20.

Под ударом оказалось одно из медицинских учреждений Днепровского района города: здание получило значительные повреждения, взрывной волной повреждены соседние сооружения.

Речь идет о детской больнице, где на момент обстрела находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.

Пострадали девять человек, среди них трое медицинских работников и четыре ребенка.

Так, у одного из пострадавших детей, 9-летней девочки, диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. Ребенку досталось меньше всего.

Две сотрудницы медучреждения, женщины 56 и 66 лет, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. У обеих – минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Тяжелые травмы получил 41-летний медработник: кроме минно-взрывной травмы у него – осколочные ранения головы и грудной клетки.

Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия обстрела, собирают доказательства очередного военного преступления РФ. Обстрелы гражданских объектов, в частности учреждений здравоохранения, является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", – отметили в прокуратуре региона.

