Оккупанты атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Одесской области: есть пострадавший, часть населения без света

В ночь на 29 октября российские захватчики снова нанесли удары по Одесской области. Атаковали они объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, в частности разрушениям подвергся объект ДТЭК.

Известно о пострадавшем, часть потребителей остались без света. О последствиях вражеских ударов рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в ДТЭК заявили о значительных повреждениях и десятках тысяч обесточенных домов.

Что известно

Кипер утром 29 октября сообщил, что ночью россияне устроили очередную массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области.

"Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавший, которому оказана необходимая медицинская помощь. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели", – указано в сообщении.

В результате атаки, добавил начальник Одесской ОВА, часть потребителей временно осталась без электроснабжения.

"Энергетики уже работают над восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения Одесской области", – написал чиновник.

В ДТЭК отметили, что россияне ударили по объекту компании.

"Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 7 тысячам семей. Еще 26,9 тысяч домов остаются без света. Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", – говорится в сообщении.

