Брали интервью: журналисты Welt получили ранения во время атаки российского 'Ланцета' на востоке. Фото

Трое журналистов немецкого издания Welt получили ранения в результате атаки российского беспилотника "Ланцет" на востоке Украины. Дрон попал в автомобиль военных во время съемок видео с украинским подразделением ПВО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Ибрагим Набер. К сожалению, один из защитников погиб.

Россияне продолжают атаковать журналистов на фронте

По информации издания Welt, атака произошла 13 октября около 21:35 по местному времени на Днепропетровщине, на расстоянии примерно 25–30 километров от линии фронта. В момент взрыва съемочная группа находилась всего в нескольких метрах от трех военных, с которыми только что завершила интервью.

Известно, что продюсер телеканала, Иван, получил ранения обеих ног, в результате осколочного поражения и был доставлен в больницу. Главный репортер Ибрагим Набер и оператор Виктор Лысенко получили легкие травмы.

Как рассказал Набер, из-за вражеского удара, погиб военный, еще один украинский военнослужащий получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали ногу.

Напомним, 27 октября в Киеве попрощались с журналисткой Еленой Губановой и оператором Евгением Кармазиным. Они погибли в Краматорске в результате удара вражеского беспилотника "Ланцет". О трагедии стало известно.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда он работал в прифронтовом городе Дружковка.

