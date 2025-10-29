Защитники неба над Украиной обезвредили 93 из 126 вражеских дронов: есть прилеты на десяти локациях

В ночь на 29 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 126 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 93 цели.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Атаку этой ночью россияне начали около 19:00 28 октября.

В течение ночи и утром противник атаковал 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Курска и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Донецка, мыса Чауда и Гвардейского в захваченном с 2014-го года Россией Крыму.

Среди запущенных целей было около 80 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 93 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали украинцев в Воздушных силах.

Что известно о последствиях

Как рассказал врио начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, вечером и ночью российская армия направляла беспилотники на Синельниковский район. А именно – на Васильковскую и Николаевскую громады. Там изуродована инфраструктура.

"Не прекращались атаки на Никопольщину. Агрессор бил по Никополю, Покровской – городской и сельской, Марганецкой громадах. Пострадал 38-летний мужчина . Будет лечиться амбулаторно. Возник пожар. Уничтожено авто, еще 2 – изуродованы. Повреждены инфраструктура, админздание, частный дом", – рассказал Гайваненко.

Он добавил, что защитники неба уничтожили в области 4 беспилотника.

В Одесской области оккупанты массированно атаковали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

"К сожалению, есть пострадавший, которому оказана необходимая медицинская помощь. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над ее восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах", – рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Под ударом также оказался город Сумы: там около 07:35 раздались взрывы в Заречном районе.

По словам и.о. городского головы Артема Кобзаря, враг попал дроном по территории одной из баз отдыха.

"Произошло возгорание здания, повреждены шесть домов для отдыха. Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, пострадавших нет", – рассказал Кобзарь.

В Чернигове взрыв "Шахеда" в пределах облцентра зафиксировали после 08:00 утра.

"Враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре города", – сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

А начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал о последствиях российской атаки в регионе.

Так, в Корюковском районе агрессор атаковал транспортную инфраструктуру. В результате попадания БпЛА возник пожар. Возгорание локализовали. В другом населенном пункте поврежден жилой дом – кровля и окна.

В Новгород-Северском районе Чернигов ской области было попадание в энергообъект. В самом районном центре из-за удара дроном поврежден дом. Там возник пожар, который потушили пожарные.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Черниговщине российские военные атаковали энергетиков. В 15:30 28 октября враг совершил очередной удар по энергосистеме области, в результате чего без света остались десятки тысяч потребителей. Когда же специалисты начали восстановительные работы, оккупанты атаковали снова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!