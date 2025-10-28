На Черниговщине российские военные атаковали энергетиков во время восстановительных работ: есть повреждения. Фото

Российские войска атаковали работников АО "Черниговоблэнерго" во время выполнения аварийно-восстановительных работ в Корюковском районе. Инцидент произошел днем 27 октября, когда энергетики пытались восстановить электроснабжение после предыдущего обстрела.

Информацию об атаке обнародовало предприятие на своей странице в Facebook. По их словам, в 15:30 враг совершил очередной удар по энергосистеме области, в результате чего без света остались десятки тысяч потребителей.

"Восстановление объекта начали в тот же день. Но рашисты прибегли к своей привычной практике – атаковали повторно, уже во время работ", – отметили в "Черниговоблэнерго".

Под прицелом дронов

Во время восстановления линии электропередач над местом работ несколько часов кружил разведывательный дрон. Из-за этого ремонт пришлось временно прекратить. Когда ситуация стабилизировалась, враг снова атаковал – на этот раз боевыми беспилотниками. Работники компании успели спрятаться в укрытие, поэтому обошлось без пострадавших. В то же время служебный автомобиль энергетиков получил существенные повреждения.

В компании добавляют, что подобные случаи случаются все чаще. Российские террористические войска целенаправленно препятствуют восстановлению поврежденных объектов, нанося повторные удары во время работ.

"Рашисты специально не дают им возможности подступиться к поврежденным объектам электроснабжения, наносят повторные удары прямо во время аварийно-восстановительных работ, охотятся на их технику. Цена света растет. И речь не о денежном эквиваленте", – подчеркивают энергетики.

