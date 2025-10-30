РФ атакует Украину БПЛА и подняла в небо стратегическую авиацию

В ночь на четверг, 30 октября, Украину атаковали десятки российских ударных беспилотников. Также страна-агрессорка подняла в небо борта стратегической авиации, Ту-95МС с аэродрома "Оленья" направляются в сторону пусковых рубежей.

По регионам по вражеским целям работают силы ПВО. О движении беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ.

Подробности атаки

Так, по состоянию на 02:08 известно о взлете 6-7 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ, отмечал monitor.

"В случае боевого вылета: вхождение в Саратовскую область от 04:40; вхождение в Каспийский регион от 05:45", – сказано в сообщении.

Тревогу тем временем объявили в большинстве областей Украины. ВС ВСУ сообщали о группах БПЛА на севере Запорожской области, курсом на запад.

По состоянию на 02:33 несколько групп БПЛА было в южной и центральной части Харьковщины, курс – южный. По областям продолжала распространяться тревога.

"Группа БПЛА приближается к центру Винницкой области в направлении г. Тульчин", – отмечали в ВС.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 126 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 93 цели. Зафиксировано попадание в ряде локаций.

В частности, захватчики снова нанесли удары по Одесской области. Атаковали они объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, в частности разрушениям подвергся объект ДТЭК. Известно о пострадавшем, часть потребителей остались без света.

А утром 29 октября российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Враг попал по детской больнице: здание медучреждения претерпело значительные разрушения. Всего пострадали девять человек, в том числе четверо детей и трое медработников, один из них находится в тяжелом состоянии.

