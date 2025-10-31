Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине: в 'УЗ' рассказали о последствиях

Российские войска не прекращают попыток парализовать железнодорожное сообщение в Украине. В ночь на 31 октября они нанесли ночные удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.

Зафиксированы пожары и разрушения, на Харьковщине один из поездов пустили по измененному маршруту, на Сумщине кроме здания пассажирского депо пострадал подвижной состав. Детали о последствиях атаки сообщили в "Укрзалізниці".

Последствия атаки врага на железную дорогу в Сумской области

Как отметили в УЗ, под ударом оказалась железная дорога в Сумах.

"Враг ударил по пассажирскому депо — повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав", – указано в сообщении.

Чтобы пассажиры поезда №779/780 Сумы — Киев могли продолжить поездку, были оперативно поданы подменные вагоны. Железнодорожникам удалось обеспечить отправление поезда по графику.

На Харьковщине же удар пришелся по Лозовой.

"Повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом. Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика.

В УЗ добавили, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал: все работники вовремя перешли в укрытия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия нанесла удары по Сумах.

Враг попал, в частности, по многоэтажке, а также по частному сектору. Самые масштабные же последствия возникли на объекте инфраструктуры. По состоянию на 7 часов было известно, что пострадали 11 человек, треть из них – дети.

