Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине: в "УЗ" рассказали о последствиях
Российские войска не прекращают попыток парализовать железнодорожное сообщение в Украине. В ночь на 31 октября они нанесли ночные удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.
Зафиксированы пожары и разрушения, на Харьковщине один из поездов пустили по измененному маршруту, на Сумщине кроме здания пассажирского депо пострадал подвижной состав. Детали о последствиях атаки сообщили в "Укрзалізниці".
Последствия атаки врага на железную дорогу в Сумской области
Как отметили в УЗ, под ударом оказалась железная дорога в Сумах.
"Враг ударил по пассажирскому депо — повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав", – указано в сообщении.
Чтобы пассажиры поезда №779/780 Сумы — Киев могли продолжить поездку, были оперативно поданы подменные вагоны. Железнодорожникам удалось обеспечить отправление поезда по графику.
На Харьковщине же удар пришелся по Лозовой.
"Повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом. Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика.
В УЗ добавили, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал: все работники вовремя перешли в укрытия.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия нанесла удары по Сумах.
Враг попал, в частности, по многоэтажке, а также по частному сектору. Самые масштабные же последствия возникли на объекте инфраструктуры. По состоянию на 7 часов было известно, что пострадали 11 человек, треть из них – дети.
