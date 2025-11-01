Враг ударил по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые, пострадал магазин. Фото

Российская армия снова атаковала Днепропетровскую область. Под удар попал ряд населенных пунктов области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в. и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко. Вечером 1 ноября враг атаковал Самаровский район – там возник пожар и разрушен магазин.

Из-за вражеской атаки там пострадали 8 человек. Все госпитализированы. Половина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести.

Один человек в Самаровском районе погиб. Разрушен магазин. Повреждены 7 жилых домов.

В течение дня область также подвергалась массированным атакам FPV-дронов и артиллерийским обстрелам. От вражеского огня страдали Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады.

По официальным данным, погибла женщина, еще 73-летний мужчина получил ранения, но будет лечиться амбулаторно.

В результате атак повреждены два частных дома, два автомобиля изуродованы, еще одно авто уничтожено полностью. Также загорелось здание, которое не эксплуатировалось.

Кроме того, враг нанес удары беспилотниками по Петропавловской общине и Шахтерском Синельниковского района – повреждены объекты инфраструктуры.

Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Днепропетровщины, нанося удары по гражданским объектам и мирным жителям.

Напомним, утром 1 ноября российские войска нанесли удар по Николаеву. На облцентр они направили баллистическую ракету с кассетной боевой частью, под ударом оказалась автозаправочная станция. В результате атаки есть погибший, ранения получили по меньшей мере 15 человек, среди них ребенок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ ночью атаковали дронами Черниговскую область. В Новгороде-Северском они ударили по центральной площади города, а в Корюковке – по сельхозпредприятию. Пострадала женщина.

