'Ситуация сложная': Россия нарастила для наступления группировку до 710 тыс. солдат, – Сырский

Российская армия увеличила численность группировки, привлеченной к наступательным действиям против Украины, почти до 710 тысяч человек. При этом противник несет значительные потери и не достигает стратегических результатов на поле боя.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Соответствующее заявление он обнародовал на своей Facebook-странице.

По словам Сырского, информацию о текущей ситуации на фронте он озвучил во время 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в формате видеоконференции. Главнокомандующий подчеркнул, что обстановка остается сложной, ведь для ведения стратегической наступательной операции Россия существенно нарастила численность своих сил. В то же время Сирский привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины. В частности, благодаря активным поисково-ударным операциям украинским подразделениям удалось отбросить российские войска от Купянска и взять под контроль почти 90% территории города.

Особое внимание главнокомандующий уделил Покровскому направлению, где российские войска более 17 месяцев пытаются захватить город. По его словам, украинские подразделения не только удерживают оборону, но и перехватывают инициативу.

В результате контрнаступательных действий Силы обороны вернули контроль над 16 квадратными километрами в северной части Покровска, а также отбили еще 56 квадратных километров территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино и Удачное к западу от города. Кроме того, Сырский отметил, что Украина системно усиливает давление на противника вглубь его территории. Речь идет о поражении объектов критической инфраструктуры РФ средствами Deep Strike, в результате чего прямые и косвенные потери России с начала года составляют около 21,5 млрд долларов США.

Главнокомандующий подчеркнул, что внешняя поддержка Сил обороны имеет жизненно важное значение не только для Украины, но и для безопасности всей Европы. В связи с этим он призвал партнеров наращивать объемы международной военной помощи, прежде всего в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, а также средств дальнего огневого поражения. В заключение Сырский поблагодарил союзников за солидарность, последовательную политическую поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира, подчеркнув важность совместной защиты безопасной и свободной Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что рост потерь у врага связан с полноценным привлечением оперативного резерва в виде трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Также украинские защитники продолжают прикрытие с воздуха сухопутной логистики у Покровска. Наибольшую активность противник проявляет на западных окраинах города. Силами подразделений 76-й дшд враг пытается прорваться в направлении Гришино, что к северо-западу от Покровска. Для этого намерен двигаться сразу по нескольким направлениям

