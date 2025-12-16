Враг пытается прорваться в направлении Гришино на северо-запад от Покровска: 7-й корпус ДШВ рассказал о ситуации. Карта

Украинская армия продолжает сдерживание российских войск на определенных рубежах Донецкой области. Враг осуществляет попытки прорыва к поселку Гришино к северо-западу от Покровска.

Об этом сообщает пресс-центр 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Украины. Отмечается, что в течение прошлой недели общие потери личного состава противника составили 446 человек, что на 30% больше, чем за предыдущий период.

Ситуация под Покровском

Как сообщается, рост потерь у врага связан с полноценным привлечением оперативного резерва в виде трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Также украинские защитники продолжают прикрытие воздухом сухопутной логистики возле Покровска.

"Наибольшую активность противник проявляет на западных окраинах города. Силами подразделений 76-й дшд враг пытается прорваться в направлении Гришино, что к северо-западу от Покровска. Для этого намерен двигаться сразу по нескольким направлениям", – говорится в сообщении, добавив, что в ответ ВСУ перерезают вероятные маршруты продвижения врага в режиме огневого налета.

В то же время россияне давят на юго-восточные районы Мирнограда, проводя безрезультативную точечную инфильтрацию.

ВСУ продолжают мероприятия по стабилизации и расширению логистического коридора к Мирнограду. В районах Светлого и Ровно фиксируются единичные появления вражеских групп, которые оперативно уничтожаются, говорят десантники.

Напомним, по данным 7 корпуса ДШВ, российские пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о якобы захвате всего Покровска. Однако захватчики лишь пытаются выдать желаемое за действительное. На самом же деле они не могут продавить украинскую оборону на севере города.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних нескольких недель бойцы ВСУ восстановили контроль над примерно 16 квадратными километрами территории в северной части Покровска. Несмотря на интенсивное давление оккупантов, украинские военные продолжают держать оборону.

